لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

جاء القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 ليضع خارطة طريق واضحة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، حيث تأتي الزيادة بنسبة 15%- وفق هذا القرار- كخطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية، وضمان توفير حياة كريمة لهذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات

تمثل زيادة المعاشات لعام 2026 رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية، وتعكس فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه أصحاب المعاشات.





وجاء توقيت إقرار هذه الزيادة في بداية شهر يوليو؛ ليعزز من قدرة المواطنين على ترتيب أوضاعهم المالية، وليؤكد أن الدولة تضع الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتسعى دائماً لإيجاد حلول مستدامة توازن بين الإمكانيات الاقتصادية والحق في العيش الكريم؛ لضمان مستقبل أكثر استقراراً لجميع فئات المجتمع.



آليات تطبيق زيادة المعاشات ونسب الاستفادة

تُعد نسبة الـ 15% زيادة عامة ومستحقة لكل أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، وتدخل حيز التنفيذ بدءاً من معاشات شهر يوليو 2026.





وتعتمد آلية احتساب الزيادة على قيمة المعاش الأصلي المستحق في 30 يونيو 2026؛ حيث يتم ضرب المعاش في 0.15 للحصول على قيمة الزيادة النقدية، ثم إضافتها إلى المعاش الأساسي.





ويشمل هذا القرار مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك “معاشات التأمين الاجتماعي - المعاشات الاستثنائية - معاشات العجز”؛ مما يضمن شمولية التغطية لجميع المستحقين.

هتقبض كام لو معاشك أقل من 7000 جنيه؟

بالنسبة للمواطنين الذين يتقاضون معاشات أقل من 7000 جنيه، فإن هذه الزيادة تمثل دعماً ملموساً في قدرتهم الشرائية، فعلى سبيل المثال، المواطن الذي كان يتقاضى 3000 جنيه سيحصل بعد الزيادة على 3450 جنيهاً، بينما صاحب المعاش البالغ 6000 جنيه سيصبح معاشه 6900 جنيه.

هذه الزيادات، وإن كانت تبدو رقمية في ظاهرها، إلا أنها تشكل فرقاً جوهرياً في تغطية الاحتياجات الأساسية اليومية، خاصة في ظل تقلبات الأسعار، وتؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه مواطنيها.

ضوابط وقواعد الصرف

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط دقيقة لمنع أي تضارب في الحسابات، إذ لا تدخل "المنح الاستثنائية" المقررة في سنوات سابقة ضمن قاعدة الحساب لهذه الزيادة.

وسيتم الصرف عبر كل المنافذ المعتادة، بما في ذلك “مكاتب البريد - ماكينات الصراف الآلي (ATM) - المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة”؛ وهو ما يسهل على كبار السن وأصحاب الهمم استلام مستحقاتهم دون عناء التنقل أو التزاحم.