طبيبة الأسنان المعتدى عليها تكشف تفاصيل مروعة في واقعة مستشفى شبرا الخيمة

كشفت الدكتورة سارة عوض طبيبة الأسنان المعتدى عليها في مستشفى بشبرا الخيمة، مشيرة إلى أنها تعرضت للاعتداء والضرب المبرح في وحدة صحية بشبرا الخيمة.

واضافت الدكتورة سارة عوض طبيبة الأسنان المعتدى عليها في مستشفى بشبرا الخيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"كنت قاعدة في العيادة ودخل بنتين منقبتين وعايزين يخلعوا درسين ورميت الدرسين في مكان مخصص، وطلبت مني الدروس ورديت عليها هذا خطر والمفروض يتم التخلص منهم".

وتابع الدكتورة سارة عوض طبيبة الأسنان المعتدى عليها في مستشفى بشبرا الخيمة، أن :"الست دي جادلت بشدة في هذا الأمر ولم تقتنع وكانت عايزاهم وشتمتني وقالت لي انتي بهيمة وكان ردي عليها : اطلعي برا، وبعد ذلك حدث من هذه السيدة تعدي لفظي وضربتني هى وأختها بقوة وجامد".

وأكملت الدكتورة سارة عوض طبيبة الأسنان المعتدى عليها في مستشفى بشبرا الخيمة، أن :"بعد ذلك مشيوا وراحوا جابوا معاهم ناس تانية واعتدوا عليا بالضرب وعلى أخي".