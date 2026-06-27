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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح على موعد مع التاريخ.. هدف أمام إيران يمنحه الرقم العربي القياسي في المونديال

محمد صلاحمنتخب مصر
محمد صلاحمنتخب مصر
محمود أحمد

يستعد محمد صلاح لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة العربية عندما يقود منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 .

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الإيراني بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في لقاء يحمل أهمية مضاعفة لصلاح الذي يسعى لقيادة منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة وفي الوقت نفسه الانفراد بلقب الهداف العربي التاريخي في كأس العالم.

فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة

يمتلك محمد صلاح في رصيده ثلاثة أهداف بكأس العالم وهو الرقم ذاته الذي يتقاسمه مع أربعة من أبرز نجوم الكرة العربية عبر التاريخ.

وجاء ترتيب الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم كالتالي:

محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف.

إسماعيل صيباري (المغرب) – 3 أهداف.

يوسف النصيري (المغرب) – 3 أهداف.

سامي الجابر (السعودية) – 3 أهداف.

سالم الدوسري (السعودية) – 3 أهداف.

وبات قائد منتخب مصر بحاجة إلى هدف واحد فقط أمام إيران من أجل الانفراد بالرقم القياسي ليصبح أول لاعب عربي يسجل أربعة أهداف في تاريخ كأس العالم ويضع اسمه منفردًا على قمة قائمة الهدافين العرب في البطولة.

صلاح.. رجل المواعيد الكبرى

طوال مسيرته اعتاد محمد صلاح الظهور في المباريات الكبرى وتحطيم الأرقام القياسية التي ظلت صامدة لسنوات سواء مع منتخب مصر أو على مستوى الأندية.

ويملك نجم الفراعنة سجلًا استثنائيًا مع المنتخب الوطني إذ يعد الهداف التاريخي للجيل الحالي كما أنه أكثر اللاعبين تأثيرًا في السنوات الأخيرة بعدما قاد مصر للتأهل إلى كأس العالم وساهم في العديد من الإنجازات القارية والدولية.

وفي النسخة الحالية من المونديال واصل صلاح حضوره المعتاد بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وضعته على قمة الهدافين العرب ليصبح على بعد خطوة من إنجاز تاريخي غير مسبوق.

مباراة تحمل أكثر من عنوان

ولا تقتصر أهمية مواجهة إيران على الرقم الشخصي لمحمد صلاح بل تمثل محطة حاسمة في مشوار منتخب مصر داخل البطولة.

ويدخل الفراعنة اللقاء متصدرين للمجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى بنتيجة (1-1) ثم تحقيق أول انتصار في تاريخ المنتخب المصري بكأس العالم على حساب نيوزيلندا بنتيجة (3-1).

ويكفي منتخب مصر تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة رسميًا بينما يمنحه التعادل بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32 دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

أما الخسارة فقد تعقد الحسابات لكنها لا تعني بالضرورة وداع البطولة إذ تبقى فرصة التأهل قائمة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفقًا لنظام البطولة.

صلاح يطارد إنجازًا جديدًا

وخلال السنوات الأخيرة ارتبط اسم محمد صلاح بتحطيم الأرقام القياسية في كل محطة خاضها سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا أو بقميص منتخب مصر.

وباتت مواجهة إيران فرصة جديدة لإضافة إنجاز تاريخي إلى سجله الحافل إذ سيكون هدف واحد كافيًا ليكتب اسمه منفردًا كأفضل هداف عربي في تاريخ كأس العالم متجاوزًا أسماء صنعت تاريخ الكرة العربية في المونديال.

كما أن تسجيله سيمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة في مباراة قد تحدد شكل مشوار الفراعنة في الأدوار الإقصائية خاصة أن الصدارة ستجنب المنتخب مواجهات قوية مبكرًا وتمنحه طريقًا أكثر توازنًا نحو الأدوار المتقدمة.

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