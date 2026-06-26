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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة.. هل يرتدي محمد صلاح شارة «قوس قزح» في مباراة مصر وإيران؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

لا تزال مباراة منتخب مصر مع منتخب إيران المقررة صباح غد السبت، على أرض ملعب "لومن فيلد"، في مدينة سياتل الأمريكية، تتصدر عناوين الأخبار بشأن “دعم المثلية”، وسط تساؤلات عن لون شارة القيادة خلال المباراة.

وسبق أن تم تخصيص شارة ملونة تحمل ألوان قوس قزح، والتي ترمز لدعم المثلية، في عدد من المباريات بمختلف البطولات.. فهل يتم ارتداء هذه الشارة من قبل قائد منتخب مصر محمد صلاح ونظيره في المنتخب الإيراني؟.

موعد مباراة مصر وإيران

المباراة الختامية فى دور المجموعات بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد اعتلى صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

هل يرتدي محمد صلاح شارة ملونة؟

في بيان رسمي، أكد «فيفا» أن كأس العالم 2026 «بطولة شاملة ترحب بالجميع»، مضيفاً أن «أعلام المثليين وغيرها من الأعلام التي تُمثل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية مسموح بها بموجب مدونة السلوك الخاصة بكأس العالم 2026».

وكانت اللجنة المنظمة في سياتل، التي تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن نادي سياتل رين، ونادي سياتل ساوندرز، ولجنة سياتل الرياضية، ونادي سياتل سي هوكس، إضافة إلى مالك نادي ساوندرز أدريان هاناور، قد قررت إطلاق اسم «مباراة الفخر» على هذا اللقاء قبل إجراء قرعة البطولة في ديسمبر الماضي.

ولم يكن للمقر الرئيسي لـ«فيفا» أي دور في إطلاق هذه المبادرة، إذ جاءت الفكرة من اللجنة المحلية في سياتل، كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك أي فعاليات ستقام داخل الملعب يوم المباراة.

ولا تملك اللجان المحلية المنظمة صلاحية فرض مبادرات داخل ملاعب البطولة بما فيها تغيير شارة القيادة، إذ تخضع جميع الأنشطة الرسمية لإشراف «فيفا». 

ووفقاً لمصادر مطلعة على التخطيط، فإن أغلب الفعاليات التي أعدّتها لجنة سياتل ستُقام خارج محيط الملعب، وهي مناطق لا تقع ضمن اختصاص «فيفا».

ولم تُعلن اللجنة المحلية عن أي فعاليات داخل الاستاد، إلا أن مشجعين محليين قد يحضرون المباراة وهم يحملون أعلام المثليين.

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