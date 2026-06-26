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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال الزهيري: فعاليات مباراة مصر وإيران تثير علامات استفهام.. والمنتخب يركز على الفوز

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري أن ما أثير بشأن إقامة بعثة منتخب مصر بعيدًا عن مدينة سياتل، بدعوى اعتبارات تنظيمية وأمنية، لن يؤثر على تركيز اللاعبين أو الجهاز الفني، مشددًا على أن المنتخب يتعامل باحترافية كاملة مع أي مستجدات خارج المستطيل الأخضر.

تحقيق الفوز داخل الملعب

وأوضح الزهيري في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحفظه على بعض الإجراءات التنظيمية، ورفع اعتراضه إلى الجهات المختصة، معتبرًا أن هذه الملفات من اختصاص الإدارة، بينما يظل تركيز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين منصبًا بالكامل على تحقيق الفوز داخل الملعب.

وأشار إلى أن إقامة فعاليات ذات طابع خاص على هامش مواجهة تجمع منتخبين ينتميان إلى دولتين إسلاميتين، وهما مصر وإيران، تثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن الإصرار على تنظيمها في هذا التوقيت يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة، إلا أن المنتخب المصري لن يسمح لمثل هذه الأمور بالتأثير على استعداده للمباراة.

خلق ضغوط نفسية

وأضاف أن أي محاولات لإثارة الأجواء أو خلق ضغوط نفسية قد تنعكس سلبًا على الطرف الذي يتأثر بها، مؤكدًا أن لاعبي منتخب مصر يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والانضباط، وأن حسام حسن نجح في فرض حالة من التركيز الكامل داخل المعسكر، مع ترك ملف الاعتراضات للاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل معه عبر القنوات الرسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة

وأكد الزهيري أن المنتخب المصري أعلن بوضوح رفضه لأي إجراءات لا تتوافق مع رؤيته، لكنه في الوقت نفسه لن ينشغل إلا بهدفه الأساسي، وهو تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

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