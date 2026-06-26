عمرو رمزي: حكم مباراة أمريكا وأستراليا جاله شد عضل.. وإيران منتخب قوي ومنظم

كشف الفنان عمرو رمزي عن موقف طريف شهدته مباراة أمريكا وأستراليا، قائلًا إن الحكم تعرض لـ”شد عضل”، وإن الحكم الرابع قدم له “قزازة عصير مخلل”؛ ما ساعده على استكمال المباراة بشكل طبيعي.

التأهل لكأس العالم 7 مرات

وأوضح رمزي، خلال تقديم برنامج “قبل الماتش” المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب إيران يُعد من المنتخبات القوية جدًا، مشيرًا إلى أنه نجح في التأهل لكأس العالم 7 مرات، وتُوج بالبطولة 3 مرات.

وأضاف أن المنتخب الإيراني يتميز بتنظيم دفاعي قوي وأداء جماعي منضبط، واصفًا طريقة لعبه بأنها تشبه “لعب الشطرنج” داخل الملعب، مؤكدًا أنه يعتمد على الهجمات المنظمة ويقدم أداءً ثابتًا في المباريات.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تصنيف المنتخبات، موضحًا أن إيران تحتل المركز 22 عالميًا، بينما يأتي المنتخب المصري في المركز 29، معتبرًا أن الفارق يعكس قوة المنتخب الإيراني- على حد وصفه-.