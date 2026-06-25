مركز مفاجئ لـ محمد صلاح في تصنيف الفيفا للاعبي كأس العالم.. ماذا حدث؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين الأكثر إبداعًا وتأثيرًا هجوميًا في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء أول جولتين من منافسات البطولة، مستندًا إلى تقييمات الأداء والإحصائيات الفردية التي حققها اللاعبون مع منتخباتهم الوطنية.

وشهد التصنيف حضورًا عربيًا بارزًا بوجود نجم منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز، بعدما قدّم الثنائي مستويات مميزة ساهمت في لفت الأنظار إليهما خلال انطلاقة المونديال.

اللاعبين الأكثر إبداعًا في كأس العالم

جاء الفرنسي مايكل أوليسي في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر إبداعًا بتقييم بلغ 8.13 من 10، بعدما تألق بصورة لافتة مع منتخب بلاده، حيث نجح في صناعة ثلاثة أهداف خلال أول مباراتين، إلى جانب مساهماته الهجومية المتعددة واختراقاته المستمرة لدفاعات المنافسين.

واحتل الباراجوياني خوليو إنسيسو المركز الثاني بتقييم 7.84، بعد أداء مميز تضمن تمريرتين حاسمتين وعددًا كبيرًا من المراوغات الناجحة والتمريرات المؤثرة التي ساعدت منتخب باراجواي على تقديم مستويات قوية.

أما المغربي إبراهيم دياز فحل ثالثًا بتقييم 7.51، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الهجمات المغربية وصناعة الفرص، فضلًا عن دقته الكبيرة في التمرير ومساهمته المباشرة في العديد من الهجمات الخطيرة.

ما ترتيب محمد صلاح؟

جاء قائد منتخب مصر محمد صلاح في المركز الرابع بتقييم 7.48 من 10، بعدما واصل كتابة التاريخ مع "الفراعنة"، حيث سجل هدف الفوز الذي منح المنتخب المصري أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما قدم تمريرتين حاسمتين وظهر بفاعلية هجومية كبيرة طوال المباراتين.

وفي بقية المراكز العشرة الأولى، احتل السويدي ألكسندر إيزاك المركز الخامس، بينما جاء الإسباني الشاب لامين يامال في المرتبة السادسة بعدما حقق قفزة كبيرة في التصنيف بفضل أدائه اللافت، وساهم في فوز منتخب بلاده بتسجيل هدف مهم خلال البطولة.

كما ضمت القائمة الإيفواري نيكولاس بيبي في المركز السابع، والإيراني رامين رضائيان في المركز الثامن، والألماني فلوريان فيرتز في المرتبة التاسعة، فيما جاء الهولندي ريان جرافنبرخ في المركز العاشر.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

يتصدر ميسي ترتيب الهدافين في كأس العالم الحالي برصيد 5 أهداف، وذلك بعد أن سجل "هاتريك" في مرمى الجزائر وهدفين في مرمى النمسا.

ودخل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على خط المنافسة على سباق الهداف بعد أن سجل هدفين في مرمى اسكتلندا وهدفين في مرمى كل من المغرب وهايتي.

ووصل فيني إلى هدفه الرابع متساويًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره النرويجي إيرلينج هالاند.

ويتساوى كل من البرازيلي ماتيوس كونيا، والألماني دينيس أونداف، والمغربي إسماعيل الصيباري، والسويسري يوهان مانزامبي، والكندي جوناثان ديفيد برصيد 3 أهداف لكل منهم.

سجل رونالدو حضوره في المونديال في المباراة الثانية أمام أوزبكستان حين سجل هدفين في المباراة ليقص شريط أهدافه في البطولة.

ويتساوى رونالدو مع عدد من اللاعبين الذين سجلوا هدفين مثل الهولندي كريسينسيو سامرفيل، والإسباني ميكيل أويارزابال وغيرهما.