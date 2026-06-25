قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم
ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 188 قتيلا و 1520 مصابا و157 مفقودا
بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان
دفعة جديدة من المدارس الثانوية للمياه والصرف .. الشروط وطريقة التقديم
أحمد جلال : لا أنشطة منافية لتعاليم الإسلام داخل ملعب مباراة مصر وإيران
بولندا.. اصطدام قطاري ركاب في قرية بيالوسليفي وإصابة شخصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مركز مفاجئ لـ محمد صلاح في تصنيف الفيفا للاعبي كأس العالم.. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين الأكثر إبداعًا وتأثيرًا هجوميًا في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء أول جولتين من منافسات البطولة، مستندًا إلى تقييمات الأداء والإحصائيات الفردية التي حققها اللاعبون مع منتخباتهم الوطنية.

وشهد التصنيف حضورًا عربيًا بارزًا بوجود نجم منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز، بعدما قدّم الثنائي مستويات مميزة ساهمت في لفت الأنظار إليهما خلال انطلاقة المونديال.

اللاعبين الأكثر إبداعًا في كأس العالم 

جاء الفرنسي مايكل أوليسي في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر إبداعًا بتقييم بلغ 8.13 من 10، بعدما تألق بصورة لافتة مع منتخب بلاده، حيث نجح في صناعة ثلاثة أهداف خلال أول مباراتين، إلى جانب مساهماته الهجومية المتعددة واختراقاته المستمرة لدفاعات المنافسين.

واحتل الباراجوياني خوليو إنسيسو المركز الثاني بتقييم 7.84، بعد أداء مميز تضمن تمريرتين حاسمتين وعددًا كبيرًا من المراوغات الناجحة والتمريرات المؤثرة التي ساعدت منتخب باراجواي على تقديم مستويات قوية.

أما المغربي إبراهيم دياز فحل ثالثًا بتقييم 7.51، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الهجمات المغربية وصناعة الفرص، فضلًا عن دقته الكبيرة في التمرير ومساهمته المباشرة في العديد من الهجمات الخطيرة.

ما ترتيب محمد صلاح؟

جاء قائد منتخب مصر محمد صلاح في المركز الرابع بتقييم 7.48 من 10، بعدما واصل كتابة التاريخ مع "الفراعنة"، حيث سجل هدف الفوز الذي منح المنتخب المصري أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما قدم تمريرتين حاسمتين وظهر بفاعلية هجومية كبيرة طوال المباراتين.

وفي بقية المراكز العشرة الأولى، احتل السويدي ألكسندر إيزاك المركز الخامس، بينما جاء الإسباني الشاب لامين يامال في المرتبة السادسة بعدما حقق قفزة كبيرة في التصنيف بفضل أدائه اللافت، وساهم في فوز منتخب بلاده بتسجيل هدف مهم خلال البطولة.

كما ضمت القائمة الإيفواري نيكولاس بيبي في المركز السابع، والإيراني رامين رضائيان في المركز الثامن، والألماني فلوريان فيرتز في المرتبة التاسعة، فيما جاء الهولندي ريان جرافنبرخ في المركز العاشر.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

يتصدر ميسي ترتيب الهدافين في كأس العالم الحالي برصيد 5 أهداف، وذلك بعد أن سجل "هاتريك" في مرمى الجزائر وهدفين في مرمى النمسا. 

ودخل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على خط المنافسة على سباق الهداف بعد أن سجل هدفين في مرمى اسكتلندا وهدفين في مرمى كل من المغرب وهايتي. 

ووصل فيني إلى هدفه الرابع متساويًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره النرويجي إيرلينج هالاند. 

ويتساوى كل من البرازيلي ماتيوس كونيا، والألماني دينيس أونداف، والمغربي إسماعيل الصيباري، والسويسري يوهان مانزامبي، والكندي جوناثان ديفيد برصيد 3 أهداف لكل منهم. 

سجل رونالدو حضوره في المونديال في المباراة الثانية أمام أوزبكستان حين سجل هدفين في المباراة ليقص شريط أهدافه في البطولة. 

ويتساوى رونالدو مع عدد من اللاعبين الذين سجلوا هدفين مثل الهولندي كريسينسيو سامرفيل، والإسباني ميكيل أويارزابال وغيرهما. 

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026 اللاعبين الأكثر إبداعا في كأس العالم الفيفا تصنيف الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مطاري الغردقة وشرم الشيخ

رئيس المصرية للمطارات يتابع مشروعات التطوير بمطاري شرم الشيخ والغردقة

مصر للطيران

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيشا دوليا يضاف لأول مرة في تاريخها

البابا يستقبل وفد مدرسة جينيسيس الدولية

قداسة البابا تواضروس يستقبل وفد مدرسة جينيسيس الدولية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد