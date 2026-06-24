نجم المقاولون السابق: محمد صلاح هرم مصر الرابع.. وحسام حسن أسطورة

علق أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، على فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا وتصدر المجموعة السابعة فى بطولة كأس العالم.

وقال حمودة خلال تواجده ضيفًا ببرنامج إستاد المحور مع الإعلامى خالد الغندور: «سعيد جدا بفوز المنتخب الوطنى أمام نيوزيلندا وتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق».

وأضاف حمودة: «هناك 5 لاعبين تحديدا فى المنتخب ظهروا بشكل رائع فى مباراتى كأس العالم سواء أمام بلجيكا أو نيوزيلندا وهم محمد صلاح وزيكو ومهند لاشين ومحمد هانى ومصطفى شوبير».

وتابع: «هناك حالة من الانقسام بين الجمهور وتشجيع اللاعبين على أساس أنديتهم وهذا الأمر يحزن ولا بد من تشجيع جميع اللاعبين لأنهم يمثلون المنتخب الوطنى ويرتدون قميص مصر».

وواصل: «لا بد من إعطاء حسام حسن والمنتخب الوطنى حقه فى الوصول لهذا الإنجاز وتحقيق أول فوز فى تاريخ المنتخب فى كأس العالم، مؤكدًا أن محمد صلاح قدم كل شيء للمنتخب الوطنى وهو الهرم الرابع فى مصر.

وشدد: «حسام حسن أسطورة فى اللعب بدون شك وكل اللاعبين كانوا يتمنون أن يصبحوا مثله وحاليا العميد أصبح أسطورة فى التدريب، وعندما منحنا حسام الثقة نجحنا فى تحقيق الفوز ونتائج تاريخية».

واختتم: «أتمنى فقط أن يحافظ حسام حسن على أسطورة محمد صلاح وعدم تبديله فى المباراة لأن نجوم المنتخبات مثل ميسى وكريستيانو لا يتم تغييرهم فى المباريات».