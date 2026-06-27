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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم مثل المحلات

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
أسماء عبد الحفيظ

تعد تورتة الآيس كريم من أشهى الحلويات الباردة التي يزداد الإقبال عليها خلال فصل الصيف، فهي تجمع بين الكيك الطري والآيس كريم الكريمي مع صوص الشوكولاتة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في أعياد الميلاد والعزومات والمناسبات العائلية.

طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات

ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات متوفرة، مع إمكانية اختيار النكهة المفضلة لكل أفراد الأسرة، على طريقة الشيف رباب العمدة.

المكونات

  • قالب كيك فانيليا أو شوكولاتة جاهز أو منزلي.
  • لتر آيس كريم فانيليا.
  • لتر آيس كريم شوكولاتة.
  • لتر آيس كريم فراولة أو مانجو حسب الرغبة.
  • نصف كوب صوص شوكولاتة.
  • نصف كوب كريمة خفق.
  • بسكويت مطحون أو مكسرات مجروشة للتزيين.
  • شوكولاتة مبشورة.
  • كرز أو فراولة طازجة للتزيين.

طريقة التحضير

  • أحضري قالبًا دائريًا أو مستطيلًا مبطنًا بورق الزبدة ليسهل إخراج التورتة بعد التجميد.
  • ضعي طبقة من الكيك في قاع القالب، ثم وزعي فوقها قليلًا من صوص الشوكولاتة حتى يتشربها الكيك ويصبح أكثر طراوة.
  • أخرجي آيس كريم الفانيليا من الفريزر لمدة خمس دقائق حتى يلين قليلًا، ثم افرديه فوق الكيك باستخدام ملعقة أو سباتولا، مع تسوية السطح جيدًا.
  • ضعي القالب في الفريزر لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك الطبقة الأولى.
  • بعد ذلك، وزعي طبقة آيس كريم الشوكولاتة بنفس الطريقة، ثم أعيدي القالب إلى الفريزر لمدة نصف ساعة أخرى.
  • كرري الخطوة نفسها مع آيس كريم الفراولة أو المانجو، ثم ضعي طبقة ثانية من الكيك إذا رغبتِ في الحصول على تورتة أكثر ارتفاعًا.
  • غطي القالب جيدًا واتركيه في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل طوال الليل حتى تتماسك جميع الطبقات.

طريقة التزيين

تورتة آيس كريم
  • اخفقي كريمة الخفق حتى تصبح متماسكة، ثم أخرجي التورتة من القالب وضعيها على طبق التقديم.
  • زيني الوجه والجوانب بالكريمة، ثم اسكبي صوص الشوكولاتة بطريقة عشوائية للحصول على شكل جذاب.
  • أضيفي الشوكولاتة المبشورة، والبسكويت المطحون أو المكسرات، ثم زيني بالفراولة أو الكرز حسب الرغبة.

نصائح لنجاح تورتة الآيس كريم

  • أخرجي كل نكهة آيس كريم من الفريزر قبل استخدامها بدقائق حتى يسهل فردها دون أن تذوب.
  • أعيدي القالب إلى الفريزر بعد كل طبقة للحصول على شكل متناسق.
  • استخدمي سكينًا مغموسًا في ماء ساخن عند التقطيع للحصول على شرائح مرتبة.
  • يمكن استبدال الكيك بطبقة من بسكويت الشاي المطحون مع الزبدة للحصول على قاعدة مقرمشة.
  • أضيفي قطع أوريو أو شوكولاتة أو مكسرات بين الطبقات لإضفاء مذاق غني.

أفكار متنوعة

يمكن تحضير تورتة الآيس كريم بنكهات متعددة مثل الكراميل، والقهوة، والفستق، أو الأوريو، كما يمكن إضافة صوص التوفي أو الفواكه الطازجة بين الطبقات لإضفاء نكهة مميزة تناسب جميع الأذواق.

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بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم مثل المحلات

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