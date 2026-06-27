السعودية تودع كأس العالم 2026 ..وكاب فيردي يتأهل إلى دور الـ32

ودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2026 عقب تعادله بدون أهداف أمام منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وأقيمت المواجهة على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، إلا أن جميع المحاولات الهجومية لم تنجح في هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وجاءت نتيجة اللقاء لتمنح منتخب الرأس الأخضر بطاقة التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين، بعدما رفع رصيده من النقاط بما يكفي لمواصلة مشواره في البطولة، بينما اكتفى المنتخب السعودي بحصد نقطة لم تكن كافية للإبقاء على آماله في المنافسة، ليغادر البطولة رسميًا من مرحلة المجموعات.

ورغم المحاولات التي قام بها لاعبو المنتخب السعودي طوال شوطي المباراة، فإن الفريق افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، في الوقت الذي نجح فيه دفاع منتخب الرأس الأخضر في إغلاق المساحات والحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

واعتمد المنتخب السعودي في هذه المواجهة على محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي عبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وسعود عبد الحميد، ونواف بوشل في خط الدفاع. وفي خط الوسط شارك كل من عبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، بينما قاد الهجوم الثلاثي سلطان مندش، وفراس البريكان، وسالم الدوسري.

وبهذه النتيجة، ينهي المنتخب السعودي مشاركته في البطولة دون تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في حين يواصل منتخب الرأس الأخضر مشواره في كأس العالم بثقة، بعد نجاحه في انتزاع إحدى بطاقات التأهل، ليضرب موعدًا مع تحدٍ جديد في الدور المقبل، وسط آمال بمواصلة نتائجه الإيجابية وتقديم مستويات مميزة خلال بقية مشوار البطولة