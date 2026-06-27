يارا السكري تكشف لـ صدى البلد أسرار طفولتها وسر حبها للمدرسة

كشفت الفنانة يارا السكري عن جانب مختلف من شخصيتها، واستعادت ذكريات طفولتها التي وصفتها بأنها من أجمل مراحل حياتها، مؤكدة أنها كانت تعشق الذهاب إلى المدرسة لدرجة أنها كانت تشعر بالحزن مع بداية الإجازات، كما تحدثت عن حبها للموسيقى والعزف على البيانو والغناء، متمنية العودة إلى تلك الأيام مرة أخرى.

تحدثت الفنانة يارا السكري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن ذكريات طفولتها، مؤكدة أنها كانت ترتبط بالمدرسة ارتباطًا كبيرًا، وكانت تعتبرها المكان الأقرب إلى قلبها.

وقالت يارا: “كنت بحب المدرسة جدًا، وكنت بزعل لما الإجازة تيجي، لأني كنت مستمتعة بكل حاجة فيها”.

وأضافت أن الموسيقى كانت جزءًا أساسيًا من طفولتها، موضحة: "من وأنا صغيرة كنت بحب الموسيقى جدًا، وكنت بعزف على البيانو، وكمان بحب الغناء، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي كنت بستمتع بيها."

وأكدت يارا السكري أن تلك الذكريات لا تزال عالقة في ذهنها حتى اليوم، مشيرة إلى أنها تتمنى لو تستطيع العودة إلى تلك المرحلة كما أتمني للعودة لـ البيانو و الموسيقى.

واختتمت يارا السكري حديثها بالتأكيد على أن التجارب التي عاشتها في طفولتها، سواء داخل المدرسة أو من خلال اهتمامها بالموسيقى والفنون، كان لها دور كبير في تكوين شخصيتها الفنية، وساعدتها على تنمية شغفها الذي أصبح فيما بعد جزءًا من مسيرتها في عالم التمثيل والفن.