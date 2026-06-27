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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب إيران أمام مصر في الجولة الثالثة من كأس العالم

منتخب ايران
منتخب ايران
رباب الهواري

أعلن أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، في اللقاء الذي يقام على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، وسط ترقب كبير لأحداث المباراة التي تمثل أهمية كبيرة للمنتخبين.

وجاء تشكيل المنتخب الإيراني بقيادة علي رضا بيرانفاند في حراسة المرمى، بينما يضم خط الدفاع كلًا من رامين رضائيان، وشجاع خليل زادة، وعلي نعمتي، وحسين كنعاني، وميلاد محمدي.

وفي خط الوسط يعتمد المدرب على محمد قرباني، وسعيد عزت الله، وسامان قدوس، ومحمد محبي، فيما يقود مهدي طارمي الخط الأمامي للمنتخب الإيراني، بحثًا عن تسجيل الأهداف وقيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إيران في كأس العالم

من جانبه، أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيران، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة قوية في ختام مباريات دور المجموعات، مستفيدين من خبرات عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية.

ويتواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى المنتخب المصري، بينما يتكون خط الدفاع من محمد هاني، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط يبدأ محمود صابر، ومهند لاشين، وإمام عاشور، مع الاعتماد على تحركاتهم في السيطرة على منطقة المناورات وصناعة الفرص الهجومية.

أما في خط الهجوم، فيقود الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ومصطفى زيكو هجمات المنتخب المصري، في محاولة لاختراق دفاع المنتخب الإيراني واستغلال الفرص أمام المرمى.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لأهميتها في تحديد موقف المنتخبين في المجموعة، حيث يسعى كل فريق إلى تقديم أفضل أداء ممكن وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية وإيقاعًا مرتفعًا منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية

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