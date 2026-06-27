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ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
أسماء عبد الحفيظ

هل سألت نفسك يوما هذا السؤال هل شعرت بأن هناك تصرفات من أشخاص مهمين فى حياتك ودائرة علاقات قريبة منك غريبة بعض الشئ وكأنهم يخفون سلوك غريب يدفعهم بدون شعور لمثل هذه التصرفات، ولعلك تردد هذا السؤال هل هناك غيرة حقا وكيف أحتوي هذه الغيرة وأتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟ 

 يواجه كثير من الأشخاص مواقف يشعرون فيها بأنهم يتعرضون للغيرة أو الحسد أو الانتقاد المستمر من المحيطين بهم، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى داخل الأسرة.

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟ 

وفي أحيان كثيرة، قد يكون السبب الحقيقي هو اختلاف الشخصيات وطرق التعبير، وليس الكراهية كما يظن البعض. لذلك ينصح خبراء علم النفس بعدم التسرع في الحكم على الآخرين، ومحاولة فهم طباعهم قبل اتخاذ أي موقف.

 

وفي هذا السياق، تقول هبه الفادي، خبيرة الطاقة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الغيرة شعور إنساني طبيعي قد يظهر لدى بعض الأشخاص بدرجات متفاوتة، لكن طريقة التعامل معه هي التي تحدد ما إذا كانت العلاقات ستستمر بشكل صحي أم تتحول إلى صراعات مستمرة.

وأضافت أن احتواء غيرة الآخرين لا يعني التنازل عن الحقوق أو قبول الإساءة، وإنما يعتمد على الذكاء في التعامل وفهم دوافع الأشخاص واختلاف طباعهم.

لا تفترض سوء النية

تشير خبيرة الطاقة إلى أن بعض الأشخاص يفسرون أي ملاحظة أو انتقاد على أنه غيرة، بينما قد يكون مجرد اختلاف في وجهات النظر. لذلك من الأفضل عدم إصدار الأحكام قبل التأكد من حقيقة الموقف.

لا تستعرض نجاحك بشكل مبالغ فيه

النجاح أمر يدعو للفخر، لكن المبالغة في الحديث عن الإنجازات أو المقارنات المستمرة قد تثير مشاعر الغيرة لدى البعض. ويُفضل مشاركة النجاحات بتواضع مع الحفاظ على احترام مشاعر الآخرين.

افهم اختلاف الشخصيات

هناك أشخاص يعبرون عن إعجابهم بالصمت، وآخرون يستخدمون النقد كوسيلة للتواصل، بينما يجد البعض صعوبة في إظهار مشاعرهم الإيجابية. لذا فإن فهم طبيعة كل شخصية يساعد على تجنب كثير من الخلافات وسوء الفهم.

لا تدخل في منافسات غير ضرورية

تؤكد على أن تحويل كل موقف إلى منافسة يزيد من التوتر داخل العلاقات. ركز على تطوير نفسك بدلًا من مقارنة إنجازاتك بالآخرين، فالمقارنات المستمرة تستنزف الطاقة وتؤثر في السلام النفسي.

ضع حدودًا واضحة

إذا تحولت الغيرة إلى إساءة أو تقليل من شأنك أو محاولة لإيذائك، فمن المهم وضع حدود واضحة والتعامل بحزم واحترام في الوقت نفسه، دون الدخول في مشاحنات أو ردود فعل انفعالية.

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟ 

استخدم التعاطف بدلًا من الهجوم

أحيانًا يكون الشخص الغيور يعاني من نقص في الثقة بالنفس أو ضغوط نفسية تجعله يرى نجاح الآخرين تهديدًا له. لا يعني ذلك تبرير التصرفات الخاطئة، لكنه يساعد على فهم أسبابها والتعامل معها بهدوء.

لا تجعل رأي الآخرين يحدد قيمتك

الثقة بالنفس لا تعني تجاهل النقد، بل تعني معرفة قيمتك وعدم ربطها بآراء الناس أو تصرفاتهم. عندما يدرك الإنسان نقاط قوته وضعفه، يصبح أقل تأثرًا بالانتقادات أو مشاعر الغيرة المحيطة به.

أحط نفسك بأشخاص إيجابيين

وجود أشخاص داعمين ومشجعين في حياتك يخفف من تأثير العلاقات السلبية، ويمنحك طاقة إيجابية تساعدك على مواصلة النجاح دون الانشغال بمن يحاولون إحباطك.

وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء الحسد الانتقاد المستمر هبه الفادي خبيرة الطاقة لا تستعرض نجاحك بشكل مبالغ فيه افهم اختلاف الشخصيات لا تدخل في منافسات غير ضرورية ضع حدودًا واضحة استخدم التعاطف بدلًا من الهجوم لا تجعل رأي الآخرين يحدد قيمتك الثقة بالنفس تجاهل النقد مشاعر الغيرة أحط نفسك بأشخاص إيجابيين العلاقات السلبية يمنحك طاقة إيجابية يحاولون إحباطك النجاح الغيرة الكراهية

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