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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين| صور

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية اليوم عن نجاح  جمعية الأورمان فى إجراء  7 عمليات عيون لمرضى ضمن غير القادرين بقرى ومراكز محافظة الغربية.

توجيهات تضامن الغربية 


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإنطلاقاُ من حرص وإهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد  العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، على الإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية إحتياجتهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

و أكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الإجتماعية والرعاية.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى  وصرف العلاج الدوائى وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله. 

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

واوضح أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .


وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

رفع كفاءة الخدمات 


الجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على مئات الألاف من المرضى الغير قادرين من خلال القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية .

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تضامن الغربية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

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