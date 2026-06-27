مصر تتأهل رسميا إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل مواجهة إيران

حسم منتخب مصر تأهله رسمياً إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران، المقرر إقامتها في السادسة صباح اليوم السبت.

وجاء تأهل الفراعنة بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف، وهي النتيجة التي ضمنت لمصر العبور إلى الدور المقبل.

ورفع هذا السيناريو من فرص المنتخب المصري بشكل نهائي، بعدما امتلك 4 نقاط في رصيده، ليضمن التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، متفوقًا على أربعة منتخبات أخرى أنهت دور المجموعات برصيد 3 نقاط فقط.

وبذلك، يدخل منتخب مصر مواجهته أمام إيران بأريحية بعد ضمان التأهل، مع تطلع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قد تمنح الفريق مركزًا أفضل قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.