التشكيل الرسمي لمباراة بلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي بلجيكا ونيوزيلندا التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق حسم بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

واعتمد مدربا المنتخبين على طريقة لعب متشابهة، حيث يخوض كل فريق المباراة بخطة تعتمد على أربعة مدافعين، ولاعبي ارتكاز في وسط الملعب، وثلاثي هجومي خلف رأس الحربة، في محاولة لتحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والفعالية الهجومية.

وشهد تشكيل منتخب بلجيكا عودة الجناح جيريمي دوكو إلى التشكيلة الأساسية، ليمنح الخط الأمامي سرعة إضافية وخيارات هجومية متنوعة إلى جانب صانع الألعاب كيفين دي بروين، الذي يعول عليه المنتخب كثيرًا في قيادة الهجمات وصناعة الفرص.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي، براندون ميشيل، آرثر ثياتي، ماكسيم دي كويبر.

خط الوسط: هانز فاناكن، يوري تيليمانس قائد المنتخب.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، كيفين دي بروين، لياندرو تروسار، تشارلز دي كيتيلاير.

في المقابل، يدخل منتخب نيوزيلندا المباراة بتشكيلة متوازنة، مع الاعتماد على خبرة المهاجم كريس وود في قيادة الخط الأمامي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين يسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب نيوزيلندا كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيم كروكومب.

خط الدفاع: تيم باين، تايلر بيندون، فين سورمان، ليبراتو كاكاسي.

خط الوسط: ماركو ستامينيك، جو بيل.

خط الهجوم: ريان توماس، ساربيت سينغ، إيليا جاست، كريس وود.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل كونها الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، إذ يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في مواجهة ينتظر أن تشهد تنافسًا قويًا وإيقاعًا مرتفعًا منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية