وزير الخارجية الأمريكي: فخور بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل، في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة بالقول إنه فخور بأن يكون جزءًا من اتفاقية الإطار الثلاثية التاريخية اليوم بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف روبيو عبر حسابه بمنصة "إكس" أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، لكننا نتحرك بخطوات ذات معنى نحو مستقبل من السلام والازدهار والتعايش المتبادل.

وتتكون الاتفاقية الموقعة في واشنطن، من 14 بندا حول تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل البلاد، ونزع سلاح حزب الله المتمركز في جنوب لبنان ويشن هجمات على دولة الاحتلال.

واحتج مناصري حزب الله، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، اعتراضا على توقيع لبنان اتفاقية إطارية مع إسرائيل.

وقطع المحتجين المناصرين لحزب الله طريقي سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وانتشر الجيش اللبناني، في بيروت بهدف منع أي تطورات أمنية، فيما تم فض اعتصام مناصري حزب الله من أمام السراي الحكومي وسط انتشار أمني، وفق ما أظهرته مشاهد حصرية.