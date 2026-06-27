14 بندا.. النص الكامل لـ اتفاقية إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية

وقعت لبنان وإسرائيل اتفاقية إطارية ثلاثية بوساطة الولايات المتحدة، تهدف إلى تحقيق سلام دائم، بين الجانبين وإنهاء الصراع بينهما، وضمان سيادة وأمن كليهما، وإقامة علاقات جوار سلمية.

وتم التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن في 26 يونيو 2026، بثلاث نسخ أصلية، باللغة الإنجليزية.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هذا التطور الهام، بالقول إنه فخور بأن يكون جزءًا من اتفاقية الإطار الثلاثية التاريخية اليوم بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف روبيو عبر حسابه بمنصة "إكس" أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، لكننا نتحرك بخطوات ذات معنى نحو مستقبل من السلام والازدهار والتعايش المتبادل.

النص الكامل لاتفاقية الإطار بين إسرائيل ولبنان

ونشر موقع “أكسيوس” النص الكامل لاتفاقية الإطار بين إسرائيل ولبنان التي توسطت فيها إدارة ترامب، وجاءت كالتالي:

1- تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان كدولتين متجاورتين ذواتي سيادة.

وتعلن إسرائيل ولبنان عزمهما على إنهاء النزاع بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما بشكل رسمي.

يستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى اتفاقيات وتفاهمات ناجحة سابقة، ويعبر عن تصميم على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل شامل لجميع القضايا بين البلدين.

ويؤكد البلدان عزمهما على حل هذه القضايا كدولتين ذواتي سيادة من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

2- تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتدرجة، بشروط واضحة، يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، مما يُمكّن جيش الدفاع الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية.

سيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني، تم إعداده بدعم كامل من الولايات المتحدة، والذي سيكمل هذا الإطار.

سيحدد الإطار التدابير اللازمة والترتيبات الأمنية وآليات التحقق لدفع هذه العملية قُدماً.

إن التنفيذ الناجح لهذا الإطار سيمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وسيُمكّن جيش الدفاع الإسرائيلي من إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية.

3- عملاً بالملحق الأمني، وكجزء من الجهود الأوسع نطاقاً الرامية إلى احتكار الدولة اللبنانية للأسلحة وسيادتها على أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل موثق.

وقد اتفق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني مبدئياً على منطقتين، وسيتم الاتفاق على مناطق تجريبية مستقبلية بالتراضي.

وبمجرد التأكد من نجاح نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية لسلطات الدولة اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل عن كثب مع كلا البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.

4- تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الراسخ الذي لا رجعة فيه باستعادة السيادة الكاملة على كامل أراضيها وممارستها.

وستعمل حكومة لبنان على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وضمان عدم امتلاك هذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان.

وتطلب حكومة لبنان بموجب هذا الدعم من الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، بقيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه الغاية.

5- تؤكد حكومة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة مباشرة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولا سيما حزب الله.

وتؤكد حكومة إسرائيل أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية إضافية يتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيُنهي أي حاجة مستقبلية للعمل العسكري أو الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وبناءً على ما سبق، تُعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان.

6- تؤكد حكومة لبنان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وممارسةً لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه، وأن حكومة لبنان هي صاحبة السلطة السيادية الحصرية في إعلان الحرب والسلام.

وترفض حكومة لبنان مزاعم أي دولة أو جهة غير حكومية باستخدام القوة نيابةً عنها دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجدداً أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني هو أمر غير قانوني وفقاً لقرارات الحكومة اللبنانية ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.

7- تؤكد حكومتا لبنان وإسرائيل أنه لا يوجد في هذا الإطار ما يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وبما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابةً عنهما.

وتلتزم الحكومتان بإنشاء فريق تنسيق عسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لهذا الإطار.

8- يؤكد البلدان أنهما يتشاركان هدف بناء لبنان آمن ومُعاد بناؤه، تحت سيادة لبنانية كاملة، لا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير حكومية تهديداً لإسرائيل أو لبنان أو مواطني أي من البلدين.

كما يُقرّ البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر الجيش اللبناني، وعودة سكانه المدنيين سالمين، وأمن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، أمورٌ أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

9- تلتزم حكومة لبنان ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقًا للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وممارسة سلطة فعّالة في جميع أنحاء لبنان.

وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع إدراكها أن أي مساعدة أمريكية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل قابلة للتحقق، وشفافية كاملة، ونتائج ملموسة، وإشراف مستمر.

وسيسهم هذا الجهد في إعادة إرساء السيادة اللبنانية بشكل آمن ومنظم، كما سيسهم في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

10- بشكل منفصل ومتزامن، ستحشد الولايات المتحدة شركاءها الدوليين لدعم حكومة لبنان بشكل فعّال في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وخلق فرص الازدهار.

ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات إنسانية وإعادة إعمار كبيرة للبنان، وبرامج إنعاش اقتصادي، ومبادرات استثمارية، لكي يتمكن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.

11- يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة غير حكومية، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي كيان أو منظمة أو فرد من هذا القبيل.

وتلتزم حكومة لبنان صراحةً بمنع تدفق أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية والكيانات المرتبطة بها.

12- فور توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على تشكيل فرق عمل لصياغة اتفاقية شاملة وكاملة للسلام والأمن. علاوة على ذلك، ولتحقيق أهداف الإطار، ستُنشئ الحكومتان على الفور مسارات تكميلية للتواصل المباشر المستمر، بتيسير من الولايات المتحدة. وتلتزم الحكومتان بالمضي قدماً بحسن نية حتى يتحقق سلام كامل ودائم، يُحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.

13- تماشياً مع أهدافهما المشتركة المتمثلة في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير حسنة النية تُظهر نية إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، وتتعهدان بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها وإطلاق سراح المحتجزين.

14- تقر الحكومتان بدور الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من الصراع وإرساء استقرار دائم وسلام شامل بين البلدين، وتعربان عن تقديرهما العميق لرؤية وقيادة الرئيس دونالد جيه ترامب.