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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا.. ما السبب؟

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
القسم الخارجي

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، عبر التلفزيون الرسمي يوم الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، مما يُعمّق القطيعة مع فرنسا، حاكمتها الاستعمارية السابقة، بعد سنوات من تدهور العلاقات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي المزعوم.

وتخوض الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حربًا ضد الإرهاب الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انتشاره من مالي المجاورة.

وقال وزير الاتصالات البوركيني جيلبرت ويدراوغو: "إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ويدراوجو أن القرار دخل حيز التنفيذ في 26 يونيو، وجاء عقب مراجعة للعلاقات مع باريس.

اتهم فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين".

بوركينا فاسو فرنسا حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية

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