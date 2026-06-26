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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا:80 مليون يورو لتزويد المدارس والحضانات بأنظمة تبريد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

فرنسا:80 مليون يورو لتزويد المدارس والحضانات بأنظمة تبريد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
فرنسا:80 مليون يورو لتزويد المدارس والحضانات بأنظمة تبريد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
أ ش أ

أعلنت شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف)، اليوم (الجمعة) ، تخصيص 80 مليون يورو لتزويد المدارس ودور الحضانة ومراكز الترفيه بـ«أنظمة تبريد»، لمواجهة «موجات الحرارة المتتالية».

وأوضحت الشركة، التي تُعد من أكبر منتجي وموردي الكهرباء في العالم والمملوكة بالكامل للحكومة الفرنسية، أن هذا التمويل يهدف إلى مساعدة المؤسسات التعليمية (المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية) ودور الحضانة ومراكز الترفيه على تجهيز مبانيها بأنظمة التبريد، وذلك من خلال جمعية «جي باس آ ليليكتريك».

ويأتي هذا القرار في ظل موجة حر استثنائية من حيث الشدة والنطاق والمدة تجتاح فرنسا ، في وقت تفتقر فيه العديد من المباني والبنى التحتية في البلاد إلى أنظمة التبريد.

ويتضمن البرنامج، في شقه الأول، تقديم مكافأة مالية قدرها 400 يورو لكل جهاز، حتى 30 سبتمبر 2026، لتركيب مراوح أو أجهزة ترطيب أو مكيفات هواء، سواء كانت متنقلة أو ثابتة، داخل المباني، بحد أقصى 10 أجهزة لكل مؤسسة، وبسقف إجمالي للتمويل يبلغ 40 مليون يورو.

وتقدّر الشركة أن «هذا الإجراء سيمكن من دعم أكثر من 10 آلاف مؤسسة، والمساهمة في تمويل ما يزيد على 100 ألف جهاز».

من جهة أخرى، ستمنح الشركة، حتى 30 يونيو 2027، مكافأة مالية ثابتة قدرها 10 آلاف يورو لكل مؤسسة، لدعم تمويل مشروعات التبريد.

في هذا السياق، قال برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا: «تجسد هذه المبادرة طموحنا بشكل كامل، والمتمثل في وضع الكهربة في خدمة حلول ملموسة تُحسّن جودة الحياة، وتقلل من الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتعزز السيادة الطاقية لفرنسا».

شركة كهرباء فرنسا إي دي إف «أنظمة تبريد» مواجهة «موجات الحرارة المتتالية

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