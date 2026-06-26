قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهروب من الحرارة إلى الموت.. ارتفاع ضحايا الغرق في فرنسا إلى 55 شخصا

فرنسا
فرنسا
القسم الخارجي

ارتفع عدد ضحايا الغرق في فرنسا منذ بداية موجة الحر إلى 55 شخصًا، وفقًا لوزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري. 

وأوضحت أن "65% من حالات الغرق هذه وقعت في مناطق سباحة غير مُعلنة أو مناطق غير خاضعة للإشراف".

في السياق نفسه، تستعد فرنسا لمزيد من الحرارة الخانقة، اعتبارًا من ظهر اليوم، ستبدأ باريس تطبيق حظر على تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة خلال أوقات محددة من اليوم. 

يشمل الحظر أيضًا بيع المشروبات الكحولية الجاهزة في باريس. صرّحت الشرطة الفرنسية بأن الحظر ضروري نظرًا لاكتظاظ المستشفيات ووصولها إلى "نقطة التشبع". 

وقد لقي ما لا يقل عن 48 شخصًا حتفهم في فرنسا غرقًا منذ بداية موجة الحر.

وتواجه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك أيامًا حارة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة شرقًا وجنوبًا.

من الحرارة إلى الموت الهروب من الحرارة ضحايا الغرق في فرنسا ضحايا الغرق وزيرة الرياضة الفرنسي مارينا فيراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مرموش ومروان على الدكة.. تغييرات في صفوف منتخب مصر أمام إيران

منتخب مصر

غيابات مؤثرة في تشكيلة منتخب مصر قبل مواجهة إيران

شوبير

شوبير يوجة رسالة دعم للاعبي المنتخب قبل مواجهة إيران

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد