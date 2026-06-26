الهروب من الحرارة إلى الموت.. ارتفاع ضحايا الغرق في فرنسا إلى 55 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الغرق في فرنسا منذ بداية موجة الحر إلى 55 شخصًا، وفقًا لوزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري.

وأوضحت أن "65% من حالات الغرق هذه وقعت في مناطق سباحة غير مُعلنة أو مناطق غير خاضعة للإشراف".

في السياق نفسه، تستعد فرنسا لمزيد من الحرارة الخانقة، اعتبارًا من ظهر اليوم، ستبدأ باريس تطبيق حظر على تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة خلال أوقات محددة من اليوم.

يشمل الحظر أيضًا بيع المشروبات الكحولية الجاهزة في باريس. صرّحت الشرطة الفرنسية بأن الحظر ضروري نظرًا لاكتظاظ المستشفيات ووصولها إلى "نقطة التشبع".

وقد لقي ما لا يقل عن 48 شخصًا حتفهم في فرنسا غرقًا منذ بداية موجة الحر.

وتواجه ألمانيا والنمسا وإيطاليا وجمهورية التشيك أيامًا حارة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة شرقًا وجنوبًا.