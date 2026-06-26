شلل في اليابان.. إلغاء 120 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين وخطر الفيضانات

ألغت شركات الطيران اليابانية 120 رحلة جوية يوم الجمعة مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل، حيث نصحت السلطات بإجلاء السكان في بعض المناطق تحسباً لفيضانات وانهيارات أرضية محتملة.

وتم تخفيض تصنيف العاصفة الاستوائية الشديدة "ميكالا" من إعصار، لكنها لا تزال مصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها إلى 144 كيلومتراً (89 ميلاً) في الساعة، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع هطول أمطار غزيرة بالفعل على أجزاء من جنوب وغرب اليابان.

وكان من المتوقع أن يمر النظام الجوي بمحاذاة جزيرتي كيوشو وشيكوكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن يتقارب مع العاصفة الاستوائية "هيجوس" التي كانت تدور أيضاً في المحيط الهادئ.

وقد يؤدي ذلك إلى ظاهرة جوية تُعرف باسم "تأثير فوجيوارا" عند تفاعل عاصفتين، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بمساراتهما وقوتهما.

وأفادت وكالة فرانس برس أن الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أول نيبون" الجوية ألغتا ما مجموعه 120 رحلة جوية من وإلى منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما الجنوبيتين.

نصحت منطقة كيوتو آلاف السكان بالإخلاء، محذرةً من احتمال حدوث انهيارات أرضية، وذلك بعد أن أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) نهراً بنياً هائجاً يتدفق عبر المنطقة.

وأفاد مسؤولون في كيوتو وأوساكا بارتفاع منسوب المياه في الأنهار، محذرين من ضرورة توخي الحذر بسبب خطر الفيضانات.

وأعلنت وكالة كيودو للأنباء أن شركة تويوتا لصناعة السيارات علّقت عملياتها في مصنعها في كيوشو بسبب إغلاق الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة، كما أعلنت شركة نيسان عزمها إيقاف بعض خطوط الإنتاج.

وأضافت كيودو أن الجيش الياباني ألغى أيضاً الرحلة التجريبية الأولى لطائرة النقل V-22 Osprey إلى جزيرة مياكو، والتي كانت جزءاً من مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.