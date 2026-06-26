الصين وبنجلاديش تعلنان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى

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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن، اليوم الجمعة، بشكل مشترك عن بناء مجتمع صيني-بنجلاديشي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد الرئيس" شي" ان الصين تدعم الحكومة الجديدة في بنجلاديش في إدارتها السلسة للبلاد، وتستعد لتنفيذ التعاون العالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع بنجلاديش.

وأضاف أن الصين ترغب في وضع خطة للتعاون في المجالات الرئيسية مع بنجلاديش، واستكشاف إمكانات التعاون في مجالات التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها.