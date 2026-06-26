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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعتزم إدخال نظام طائرات مسيرة انتحارية لتعزيز منظومة الأسلحة غير المأهولة لديها

كوريا الجنوبية تعتزم إدخال نظام طائرات مسيرة انتحارية لتعزيز منظومة الأسلحة غير المأهولة لديها
كوريا الجنوبية تعتزم إدخال نظام طائرات مسيرة انتحارية لتعزيز منظومة الأسلحة غير المأهولة لديها
أ ش أ

 أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-بيك، اليوم الجمعة، أن بلاده ستسعى لإدخال نظام طائرات مسيرة انتحارية بعيدة المدى للاستخدام القتالي، وذلك لتعزيز أنظمة أسلحتها غير المأهولة وسط بيئة حرب متغيرة.

وتهدف هذه الخطة إلى تسريع الجهود لنشر الذخائر المتسكعة ذاتية التدمير بعيدة المدى كجزء من سياسة البلاد الأوسع نطاقا بشأن الطائرات المسيرة ومكافحة الطائرات المسيرة للتكيف مع التغيرات في ساحة المعركة، حيث أصبح استخدام الطائرات المسيرة عاملا مؤثرا بشكل متزايد.

وقال آن - في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "تُنشر طائرات مسيرة منخفضة التكلفة بأعداد كبيرة، مما يغير طبيعة الحرب بشكل جذري، كما تواصل كوريا الشمالية تطوير قدراتها الجوية المتنوعة غير المأهولة بالعنصر البشري، مما يشكل تهديدات متزايدة لجيشنا وبنيتنا التحتية الحيوية ومنشآتنا المدنية".

وأضاف: "سنسرع من نشر الذخيرة الكورية بعيدة المدى المتسكعة من الطراز الكوري، المعروفة باسم (كيه-لوكاس)، والتي يمكن استخدامها استراتيجيا في الحروب الحديثة".

وتشير الطائرات المسيرة الانتحارية إلى سلاح جوي غير مأهول مصمم للتحليق حول الأهداف قبل ضربها، ويدمر السلاح نفسه مع الهدف عند الاصطدام.

وتم تصميم نظام "لوكاس" عن طريق الهندسة العكسية من طائرات "شاهد-136" المسيرة الإيرانية، وهو سلاح رئيسي استخدم في الحرب الأمريكية الإيرانية، وقادر على ضرب أهداف ثابتة على مسافة طويلة.

ولتعزيز قدرات الطائرات المسيرة والطائرات المضادة لها، يخطط الجيش الكوري الجنوبي لاقتناء أكثر من 20 ألف طائرة مسيرة منخفضة التكلفة، بما في ذلك طائرات مسيرة قصيرة المدى للتجسس وذخائر صغيرة متسكعة، قبل عام 2030.

كما يخطط لتأمين قدرات الجيل القادم من الطائرات المسيرة، مثل أسراب الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب سياسة الطائرات المسيرة المحدثة، ستتم إعادة تشكيل قيادة عمليات الطائرات المسيرة لتتحول إلى مقر قيادة الطائرات المسيرة للدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وسيكون مقر قيادة الطائرات المسيرة الجديد مسؤولا إلى حد كبير عن تطوير خطط العمليات الخاصة بالطائرات المسيرة ومكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تحديد متطلبات المشتريات، بينما سيتم نقل الوظائف العملياتية للقيادة إلى جميع الفروع العسكرية المعنية.

وأكد الوزير مجددا على خطة تدريب 500 ألف محارب على استخدام الطائرات المسيرة، بهدف تمكين جميع أفراد الخدمة من استخدامها.

وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو بيك نظام طائرات مسيرة انتحارية تعزيز أنظمة أسلحتها بيئة حرب متغيرة نشر الذخائر المتسكعة

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