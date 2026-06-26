الرئيس اللبناني يرحب بالمبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل تحالف دولي لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"

رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ورأى عون أن هذه المبادرة تعبير صادق عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمين حقيقي للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية.

وأعرب رئيس لبنان عن تقديره للتأكيد الفرنسي - الإيطالي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد "اليونيفيل".. مشيرا إلى أن هذا التوجه يتطابق مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته.

وأكد عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة، وتصون وحدة أراضيه، وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية.. مجددا انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويُرسخ الاستقرار في المنطقة.