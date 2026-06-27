حزب الله يشعل بيروت.. احتجاجات في لبنان اعتراضا على توقيع اتفاقية مع إسرائيل

احتج مناصري حزب الله، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، اعتراضا على توقيع لبنان اتفاقية إطارية مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، يهدف إلى ترتيب الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.

وقطع المحتجين المناصرين لحزب الله طريقي سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وانتشر الجيش اللبناني، في بيروت بهدف منع أي تطورات أمنية، فيما تم فض اعتصام مناصري حزب الله من أمام السراي الحكومي وسط انتشار أمني، وفق ما أظهرته مشاهد حصرية.

وتتكون الاتفاقية الموقعة في واشنطن، من 14 بندا حول تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل البلاد، ونزع سلاح حزب الله المتمركز في جنوب لبنان ويشن هجمات على دولة الاحتلال.