أمريكا تصادر 400 موقع إلكتروني لبث مباريات كأس العالم بشكل غير قانوني

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 400 موقع إلكتروني كانت تبث مباريات كأس العالم 2026 بشكل مباشر ومقرصن.

وجاءت هذه العملية نتيجة لانتهاكات قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة، ونُفذت بالتعاون الدولي مع سلطات إنفاذ القانون في بيرو وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا وبولندا وكولومبيا.

وقد تلقى المحققون مساعدة من معلومات قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركات إعلامية أخرى.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات كأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك، لأول مرة في تاريخ المونديال الذي انطلقت منافساته في عام 1930.

ويشارك في كأس العالم، 48 منتخبا مقسمين على 12 مجموعة يصعد منهم أول وثاني الترتيب بالإضافة إلى أفضل ثماني منتخبات حصلوا على المركز الثالث.