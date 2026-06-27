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من غرفة الولادة إلى الوفاة.. زوج ضحية الإهمال الطبي بالإسماعيلية يكشف رحلة الألم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من غرفة الولادة إلى الوفاة.. زوج ضحية الإهمال الطبي بالإسماعيلية يكشف رحلة الألم

الإهمال الطبي
الإهمال الطبي
محمد البدوي

كشف عبدالرحمن محمد، زوج مريهان السيد، ضحية واقعة الإهمال الطبي بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل الساعات والأيام التي سبقت وفاة زوجته، مؤكدًا أنها كانت تتمتع بصحة جيدة طوال فترة الحمل، ولم تكن تعاني من أي أمراض أو مضاعفات، كما أثبتت جميع الفحوصات والتحاليل الطبية سلامة حالتها حتى موعد الولادة.
 

بداية الواقعة 

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم،  أن زوجته شعرت بآلام الولادة مساء 7 مايو، فتوجها إلى أحد المراكز الطبية، حيث أكد الطبيب ضرورة إجراء ولادة قيصرية بشكل عاجل، وبالفعل خضعت للجراحة وأنجبت طفلها، قبل أن تغادر المستشفى بعد أن أبلغهم الفريق الطبي بأن حالتها مستقرة ولا تدعو للقلق.


وأضاف أن علامات مقلقة بدأت تظهر في اليوم التالي مباشرة، بعدما لاحظ اصفرارًا شديدًا على وجهها وتدهورًا في حالتها الصحية، فعادا إلى الطبيب الذي أجرى لها فحصًا بالموجات فوق الصوتية، وأكد أن ما تعانيه يعد أمرًا طبيعيًا بعد العملية القيصرية، مطمئنًا الأسرة بأن حالتها لا تستدعي القلق.


وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بعد نحو 10 أيام، عندما بدأت زوجته في القيء المصحوب بالدم، ليتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث كشفت الفحوصات عن إصابتها بتسمم في الدم، وارتفاع حاد في نسبة الحموضة، إلى جانب تدهور وظائف الكلى.

مأساة فقدان الأم


وأكد زوج الضحية أن الأطباء بالمجمع الطبي أوضحوا لهم أن سبب هذه المضاعفات هو بقاء جزء من المشيمة داخل الرحم بعد إجراء الولادة القيصرية، ما تسبب في حدوث تعفن وتسمم خطير مع مرور الأيام، معتبرًا أن ما تعرضت له زوجته يمثل خطأً طبيًا جسيمًا انتهى بفقدانها حياتها، بعدما بدأت رحلة الولادة بفرحة استقبال مولودهما، وانتهت بمأساة فقدان زوجته.

الإهمال الطبي واقعة الإسماعيلية إهمال الرعاية الصحية

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