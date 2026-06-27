قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال
تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
قبل مباراة إيران.. تعرف على منافسي منتخب مصر المحتملين في الدور المقبل
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا.. ما السبب؟
بالأسلحة البيضاء والشوم.. مشاجرة في مساكن العبور ببورفؤاد تثير الذعر بين الأهالي
إقبال كبير ينعش سياحة اليوم الواحد في بورفؤاد وبورسعيد .. صور
كيف أعرف أنني عاق لوالدي؟.. دار الإفتاء تكشف ضابط العقوق
أعلى سعر ذهب.. تفاصيل العيار الأغلى في السوق الآن
من غرفة الولادة إلى الوفاة.. زوج ضحية الإهمال الطبي بالإسماعيلية يكشف رحلة الألم
مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت
عودة رام 1500 TRX SRT موديل 2027.. بقوة 777 حصانا
يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسلحة البيضاء والشوم.. مشاجرة في مساكن العبور ببورفؤاد تثير الذعر بين الأهالي

المشاجرة
المشاجرة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق مشاجرة عنيفة اندلعت بمنطقة مساكن العبور بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، استخدمت خلالها الشوم والأسلحة البيضاء، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المتداول بداية مشادة كلامية بين عدد من السيدات، قبل أن تتطور سريعًا إلى مشاجرة واسعة عقب تدخل عدد من الرجال من الطرفين، حيث استخدمت الشوم والأسلحة البيضاء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة الأطفال الذين ظهروا وهم يبكون خلال الواقعة.

كما وثق مقطع الفيديو وصول قوات الشرطة في بورسعيد إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من المشاركين فيها، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الإصابات التي تعرضوا لها.

وخلال الفيديو المتداول، اتهم أحد أطراف المشاجرة الطرف الآخر بالاستعانة بأشخاص من خارج المنطقة للمشاركة في الاشتباكات.

وتفحص الأجهزة الأمنية في بورسعيد ملابسات الواقعة، وتستمع إلى أقوال أطرافها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف أسباب المشاجرة.

مشاجرة بورفؤاد بورسعيد بالشوم والاسلحة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الحضري

معجزة الحضري.. هل يصمد الرقم التاريخي لأكبر لاعب في كأس العالم؟

كأس العالم

رونالدو يطارد الأسطورة ميلا.. أكبر الهدافين سنا يكتبون التاريخ في كأس العالم 2026

الإسكان الاجتماعى

تحذير عاجل لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي قبل 30 يونيو.. ماذا سيحدث؟

بالصور

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد