بالأسلحة البيضاء والشوم.. مشاجرة في مساكن العبور ببورفؤاد تثير الذعر بين الأهالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق مشاجرة عنيفة اندلعت بمنطقة مساكن العبور بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، استخدمت خلالها الشوم والأسلحة البيضاء، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المتداول بداية مشادة كلامية بين عدد من السيدات، قبل أن تتطور سريعًا إلى مشاجرة واسعة عقب تدخل عدد من الرجال من الطرفين، حيث استخدمت الشوم والأسلحة البيضاء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة الأطفال الذين ظهروا وهم يبكون خلال الواقعة.

كما وثق مقطع الفيديو وصول قوات الشرطة في بورسعيد إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من المشاركين فيها، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الإصابات التي تعرضوا لها.

وخلال الفيديو المتداول، اتهم أحد أطراف المشاجرة الطرف الآخر بالاستعانة بأشخاص من خارج المنطقة للمشاركة في الاشتباكات.

وتفحص الأجهزة الأمنية في بورسعيد ملابسات الواقعة، وتستمع إلى أقوال أطرافها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف أسباب المشاجرة.