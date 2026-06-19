عنف الولادة في السويس.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية انتهت بوفاة المولود

أثارت سيدة بمحافظة السويس حالة من الجدل بعد روايتها تفاصيل معاناتها خلال عملية ولادة طبيعية، متهمةً بوجود تقصير خلال التعامل مع حالتها داخل إحدى المنشآت الطبية الفاخرة، الأمر الذي قالت إنه انتهى بوفاة طفلها الرضيع.

وبحسب رواية السيدة، فإن طبيبها المعالج تأخر في الحضور أثناء الولادة بسبب انشغاله بعيادته الخاصة، كما أشارت إلى وجود إهمال في المتابعة من جانب طاقم التمريض خلال تلك الفترة.

وأضافت السيدة أنها تعرضت – بحسب روايتها – للتهديد بعدم الصراخ أثناء الولادة الطبيعية، مؤكدة أن حالتها شهدت تطورات مأساوية انتهت بتعرض طفلها لحالة اختناق ووفاته.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات ما حدث والكشف عن تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي تقصير.