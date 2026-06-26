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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نزهة تحولت إلى مأساة.. مصرع شاب غرقًا في «حجر الميه» بطور سيناء

منطقة حجر الميه بمدينة طور سيناء
منطقة حجر الميه بمدينة طور سيناء
ايمن محمد

لقي شاب مصرعه غرقًا، مساء اليوم الجمعة، أثناء السباحة في شاطئ "حجر الميه" بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، في حادث مأساوي خيّم بالحزن على أهالي المدينة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في مياه شاطئ "حجر الميه"، بالقرب من الشاطئ العام في اتجاه منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الشاب المتوفى يُدعى عمار مصطفى عرفة، يبلغ من العمر 19 عامًا، وكان يقضي وقتًا ترفيهيًا برفقة عدد من أصدقائه داخل المياه، قبل أن تجرفه التيارات إلى منطقة عميقة، وحاول أصدقاؤه إنقاذه وانتشاله، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، حيث أكد الفريق الطبي أن الوفاة حدثت قبل وصوله إلى المستشفى.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنوب سيناء غرق شاب حجر الميه

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