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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث رفع كفاءة سوق التمور بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الموقع المخصص لسوق التمور الكائن بجوار مصنع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث بحث المحافظ استغلال ورفع كفاءة الموقع وإنشاء باكيات مجهزة لاستخدامها خلال موسم التمور أو عرض غيرها من المنتجات على مدار العام. وذلك بهدف توفير مكان ملائم للمنتجين وحسن استغلال الموقع للمنفعة العامة.

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وقال المحافظ في تصريحات صحفيه له ، إن خطة محافظة الوادي الجديد تعتمد على الإكثار من النخيل فى ظل المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة إضافية فى المحافظة والتوسع فى إنتاج وصناعة التمور. 

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