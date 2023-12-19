عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك فى ختام فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اناب  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجدي، الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حضور ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بمحافظة الوادى الجديد وذلك بحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد  وحنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة  والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

ندوة حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بجامعة الوادي الجديد


وقد أطلق البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة  وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.
حيث قام اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد  والسيدة حنان مجدى نائب السيد المحافظ بتكريم المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات اجتياز البرنامج، وذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقد أشاد محافظ الوادى الجديد بدور الجامعة فى  استضافة البرنامج التدريب  الذى استمر ٢١ يوم بقاعات الجامعة. 
مقدما الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على دور لجامعة فى إنجاح البرنامج البرنامج التدريبي المرأة تقود ،وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن  برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية أحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في كافة المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً  فى المجتمع.

أكاديمية الوطنية للتدريب استضافة اقتصاد الأكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدري الاك التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية القيادات التنفيذية الصحة المهنية الوطنية للتدريب الوادي الجدي الوطن تنمية الاقتصاد هنية جامعة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

موضوعات متعلقة

ندوة حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بجامعة الوادي الجديد

تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين بالفرافرة

تخريج أول دفعة ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بالوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد: 9 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل

مسيرة حاشدة بالوادي الجديد احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

نائب محافظ الوادي الجديد: تنفيذ برنامج «المرأة تقود» خلال 23 يوما

محافظ الوادي الجديد يشهد اصطفاف معدات الإغاثة بمركز الخارجة

بيطري الوادي الجديد: 28 وحدة للتلقيح الصناعي بمراكز المحافظة

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

تعليمات غذائية لمريضات أورام الرحم وتكيسات المبايض

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ