جامعة الوادي الجديد تشارك فى ختام فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود

اناب الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجدي، الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حضور ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بمحافظة الوادى الجديد وذلك بحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.



وقد أطلق البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

حيث قام اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدى نائب السيد المحافظ بتكريم المشاركات في البرنامج التدريبي وتسليمهن شهادات اجتياز البرنامج، وذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقد أشاد محافظ الوادى الجديد بدور الجامعة فى استضافة البرنامج التدريب الذى استمر ٢١ يوم بقاعات الجامعة.

مقدما الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على دور لجامعة فى إنجاح البرنامج البرنامج التدريبي المرأة تقود ،وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية أحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في كافة المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً فى المجتمع.