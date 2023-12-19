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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ندوة تعريفية بعنوان «مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل» وذلك بقاعة كلية الطب بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة حاضر فيها معالي رئيس الجامعة والمستشار البيئي للجامعة.

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وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف، على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري، وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.

وأشار الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة إلى أن الندوة تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بموافق ومنشاءات الجامعة. 

كما تقدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور أحمد فاروق الحسيني عميد كلية الصيدلة بالجامعة ومدير مركز التصنيف الدولي بالجامعة والدكتور أحمد عزيز على مجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بتصنيف للجامعة وحصول الجامعة على المستوى الحادي عشر بين الجامعة المصرية حسب تصنيف جرين مترك العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة في مجال التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد محمود المستشار البيئى لجامعة الوادي الجديد.

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