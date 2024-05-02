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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

 وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان  في جميع مساجد الدولة بعد صلاة عصر اليوم الخميس.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عمه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، معلنا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من امس.

وجاء في البيان الصادر عن ديوان الرئاسة : “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان هو رفيق درب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، شغل عدة مناصب رسمية رفيعة، وفي 2018 أطلق اسمه على الطريق الرابطة بين العين ودبي.

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