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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاكس امرأة.. القبض على يمني في السعودية

ارشيفي
ارشيفي

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على المقيم من الجنسية اليمنية، عمر عبدالنور عبدالوهاب، لتحرشه بامرأة.

وذكرت الشرطة السعودية؛ أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبدأت الجهات المختصة مؤخراً في تطبيق عقوبة التشهير ضد المتحرشين، بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر يناير من 2021 على إضافة فقرة جديدة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تقضي بنشر تفاصيل الحكم ضد المتحرش.

ونصت الفقرة على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

ويقضي نظام مكافحة التحرش بمعاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرياض الشرطة السعودية

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