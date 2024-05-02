اقتصاد الإمارات| 1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات، امس، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 996.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و307.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 706.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.46 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و706.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.