فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

يعد فيتامين E من أهم المواد التى تساعد فى علاج مشاكل البشرة المرتبطة بتغيرات الطقس والتقدم فى العمر ولها تأثير غير طبيعي فى التخلص من أضرار الصيف وعلامات الشيخوخة.

ووفقا لموقع “clevelandclinic” يعمل فيتامين E على إزالة الخطوط التعبيرية وعلاج شيخوخة الجلد بشكل عام والجفاف ونقص الرطوبة ولكنه لايعالج أمراض معينة فى الجلد كحب الشباب والأكزيما.

تحذير للمتزوجات والعرائس:

يمنع استخدام فيتامين E سواء عن طريق تناوله ككبسول أو من خلال استخدامه مباشرة على البشرة كدهان على الجلد للنساء الحوامل أو المقبلات على الإنجاب والزواج لأنه يصيب الأجنة ببعض المشكلات التى قد تصل أحيانا للتشوه ونفس الامر ينطبق على مشتقات فيتامين E مثل الريتينول.

فوائد استخدام فيتامين E :

وإليكم فوائد استخدام كريمات مرطبة تحتوى على فيتامين E :

يمنع البشرة من فقدان الرطوبة ويزيدها نضارة خاصة فى الصيف.

يحمي الخلايا من التلف مما يجعل الوجه أكثر شبابا.

ينعم البشرة ويجعل ملمسها مثل الاطفال.

يحمى من ظهور التجاعيد والعلامات التعبيرية.

يساعد فى علاج خطوط الابتسامة والجبهة والتجاعيد.

خطوط تعبيرية



وهناك بعض الدراسات البسيطة التى تتحدث عن دور فيتامين E فى تقليل أضرار أشعة الشمس عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الاستجابة الالتهابية لبشرتك، والتي تشمل:

التورم.

الاحمرار.

السماكة.

الالتهابات.

حروق الشمس



تحذير للجميع:

لا تستبدل واقي الشمس بزيت فيتامين E لأن هناك نوعان من الأشعة فوق البنفسجية يلحقان الضرر بالجلد: الأشعة فوق البنفسجية A (UVA) والأشعة فوق البنفسجية B (UVB).

يقوم فيتامين E بامتصاص بعض الأشعة فوق البنفسجية، ولكن ليس كلها بالإضافة إلى ذلك، لا يحمي فيتامين E من الأشعة فوق البنفسجية فئة A، والتي يمكن أن تؤدي إلى حروق الشمس وسرطان الجلد وقد أثبتت دراسات متعددة أن فيتامين E لا يمنع أو يساعد في علاج سرطانات الجلد، لذلك من المهم الحفاظ على روتينك اليومي في وضع واقي الشمس لحماية بشرتك.

بعض مشتقات فيتامين E لها تأثير مقشر مثل الاكرتين لذا يجب الالتزام بوضع الصن بلوك وعدم وضعها حول العين وإجراء اختبار حساسية فى الأول.