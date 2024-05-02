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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداعي الإصابة.. طارق حامد يعود للقاهرة بعد انتهاء موسمه مع ضمك

صدى البلد

أصدر نادي ضمك السعودي اليوم بيانًا رسميًا يكشف عن إصابة لاعبه المصري طارق حامد، حيث أوضح البيان تفاصيل إصابته الأخيرة ومدة غيابه.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية كشفت أن طارق حامد يعاني من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

من المقرر أن يغيب طارق حامد عن مباراة فريقه اليوم ضد فريق أهلي جدة السعودي، والتي ستُقام على ملعب "مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية"، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة أهلي جدة وضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستُبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC، وتحديدًا على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العنزي.

ومن المتوقع أن يدخل أهلي جدة المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
- خط الدفاع: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - سعد بالعبيد - عبد الله العمار.
- خط الوسط الدفاعي: محمد المجحد - فرانك كيسي.
- خط الوسط الهجومي: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - سان ألان ماكسيمين.
- خط الهجوم: فراس البريكان.

ويعود طارق حامد القاهرة لبدء رحلة علاجه، حيث انه لن يتمكن من استكمال مشوار الدوري هذا الموسم.

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