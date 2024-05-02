عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرانس برس: "إم 23" تستولي على منطقة روبايا شرق الكونغو الديمقراطية

صدى البلد

سيطر متمردو جماعة إم 23 على منطقة روبايا الاستراتيجية شرق الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة فرانس برس أن المتمردين دخلوا المدينة أمس الأول الثلاثاء، وتقع المنطقة على بعد حوالي أربعين كيلومترًا شمال غرب جوما، في قلب منطقة التعدين الرئيسية.

ووجدت الجماعة المتمردة المدينة مفتوحة، وحثت السكان على استئناف أنشطتهم أمس الأربعاء.

وقبل استيلاء المتمردين على المنطقة جرت اشتباكات لعدة أيام مع جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات المتحالفة معها في التلال المحيطة، مع خسائر بشرية من هذه المعارك غير معروفة حتى ذلك الحين.

ووفقا لأعضاء المجتمع المدني، واصلت حركة M23 طريقها نحو المناطق المحيطة اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تصل إلى أبواب نجونجو، والآن على بعد بضعة كيلومترات من مدينة ماسيسي.

وفي الوقت نفسه، غادر العديد من المدنيين منطقة روبايا، ولا سيما باتجاه نقطة انسحاب تسمى كاتويي لكن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بالقلق بشأن إمداداتهم، في حين يسيطر المتمردون الآن على طرق النقل في هذه المنطقة.

وتعتبر روبايا منطقة ذات أهمية بسبب مواردها التعدينية: محيطها غني بالكولتان والكوبالت والقصدير والتنتالوم والتنغستن وعادةً لا يُصرح بتصدير هذه المعادن، ويتم تعليق اعتمادها، لكن الإنتاج مستمر.

ووفقا للخبراء، تم بالفعل إرسال كميات كبيرة إلى رواندا عبر الطرق البرية أو عبر بحيرة كيفو، مما أدى إلى زيادة حادة في الصادرات الرواندية.

وفي 26 أبريل، على قناة RFI الفرنسية رأى الباحث تييري فيركولون أن هذه الزيادات مذهلة للغاية بالنسبة للانتاج الرواندي الحقيقي، ويمكن ربطها بعدة أشهر من سيطرة حركة M23 على منطقة التعدين هذه في روبايا في عامي 2022 و2023.

جماعة إم 23 منطقة روبايا الاستراتيجية شرق الكونغو الديمقراطية منطقة التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول مصرف رقمي في هذا الموعد

240 شاحنة في طريقها لقطاع غزة .. جهود مصرية كبيرة لتهدئة الأوضاع

لو هتبني .. اعرف سعر طن الحديد اليوم بكام

بلومبرج : تركيا تعلن وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ