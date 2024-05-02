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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

صدى البلد

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له  وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والتى استمرت لعدة أيام ، حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وتركيا.

رئيس الأركان

وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومى لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها، وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وزير الدفاع التركي

وعلى صعيد الزيارة إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ب "يشار غولر" وزير الدفاع التركى ، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، فيما أشاد وزير الدفاع التركى بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكرى المصرى التركى ، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط .

هيئة الصناعات الدفاعية التركية

كما ألتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ، وإستمع إلى عرض تقديمى لمجموعة من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية , كما قام بجولة تفقدية شملت عدد من الشركات منها شركة بايكار للطائرات وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.

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رئيس الأركان تركيا الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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