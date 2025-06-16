قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ تُطلق وآثار تبقى.. سر ظهور خطوط بيضاء وسحب مضيئة في سماء مصر
السر في التبريد الليلي.. مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.


حقوق الشخص المعني بالبيانات

طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.


و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

شروط الاحتفاظ بالبيانات الشخصية 

ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

عقوبات المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 

قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية عقوبة حبس غرامة بيانات معلومات شخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

أحمد يحيى

في ذكرى ميلاده.. أحمد يحيي أبكى السادات وأغضب زوجة الزعيم

سعد عبد الوهاب

في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب رأى الفن حرام ورفض التقبيل في الأفلام

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد