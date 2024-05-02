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"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد  رنا عبدالرحمن تغطية عن حالة من الاستغراب والجدل والاستنكار أصابت الشارع المصرى بسبب ارتفاع أسعار العنب فى الأسواق بشكل عجيب، حيث وصل سعرالكيلو منه فى بعض المناطق إلى أكثر من ١٢٠ جنيها.

مع أن لدينا اكتفاء ذاتي من العنب ونصدر الفائض إلى الخارج وتساءل الجميع عن سبب هذا الارتفاع الكبير.

وقد أجاب عن ذلك حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين فى تصريحات إعلامية، وقال إن نوعية هذه الفاكهة من العنب تؤتى ثمارها مبكرة في نهاية شهر أبريل وبداية مايو.

وأرجع سبب الارتفاع إلى تكلفته المرتفعة عن باقى أنواع العنب الأخرى لانه يحتاج إلى نظام زراعة خاصة، ويمتاز بحلاوة طعمه ونضجه المبكر عن باقى الأنواع الأخرى.

فضلا عن قلة المعروض مع زيادة الطلب، وتابع قائلا: «العنب المعروض في الأسواق حاليا بشائر المحصول وكمياته قليلة جدا».

 

وأوضح  أبو صدام أن أصناف العنب الموجودة حاليا بالأسواق هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج، ومنها أصناف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس، والتي يبدأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر.

و أسعارها تكون مرتفعة نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لشهور طويلة.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

أسباب ارتفاع أسعار العنب مصر

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