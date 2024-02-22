النادي الثقافي بالأقصر ينفذ ورشة عمل عن كتابة الخط العربي

نفذ النادى الثقافى بالأقصر ورشة عمل عن كتابة الخط العربي بمركز شباب طيبة العوامية وبمشاركة 30 عضو من أعضاء المركز.

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة المشاركة، وحث النشء والشباب على المشاركات المحلية والدولية على كافة أصعدة النشاط المختلفةالتي تقدمها الوزارة ، بما يلبي طموحاتهم وينمي قدراتهم وإبداعاتهم.



والجدير بالذكر أن النادى الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الشباب و الرياضة(الاداره المركزيه لتنمية الشباب )ويهدف النادى الثقافى الى رفع المستوى الثقافى و الفنى والوعى الدينى لدى الشباب

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب بالمديرية و عمر محمد حرزالله مدير إدارة شباب الاقصر و الكلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى بالمديرية و مصطفي ثابت منسق النادى الثقافى بالمركز.