بيطرى الأقصر تعلن ارتفاع نسبة الحيوانات المحصنة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلن الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر ارتفاع نسبة الحيوانات المحصنة ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى ٥٨.٠٢٪ من الحيوانات المستهدفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح مدير عام الطب البيطري بالأقصر أنه بلغت نسبة الأبقار المحصنة ٥١.١٪ من اجمالى الأبقار المستهدف ، بينما بلغت نسبة الأغنام والماعز ٦٥.٢٣٪ من أجمالى الأغنام المستهدفة للحملة.



مضيفاً أن مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات التابعة تنفذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام من خلال 116 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة وبمشاركة 43 طبيبًا ، كما يتم تنفيذ ندوات توعوية إرشادية لمربى الحيوانات للتعريف بضرورة التحصين والترقيم وسبل الوقاية من الأمراض المستوطنة، الى جانب تكثيف أعمال لجان حصر الثروة الحيوانية والترقيم بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارتها التابعة.