مياه الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع ضامن لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اتفاقية تعاون مع شركة «ضامن» للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك في ظل اتجاه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير منافذ متعددة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سياسة التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة”رؤية مصر ٢٠٣٠”.



ولفت إلى استخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة في تطوير منظومة تحصيل وسداد الفواتير وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر تسعى جاهده الى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال محصلين الشركه و مراكز خدمة العملاء المتطوره ومنافذ السداد الالكترونى من أجل التيسير على المواطنين فى سداد الفواتير.



وتتميز هذه الماكينات بإمكانية إدخال القراءات والتحصيل، وتسمح للقارئ والمحصل بالتواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة، مما يساعد في ضمان محاسبة المواطن على الإستهلاك الفعلي. ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو تسريع إجراءات التحول الرقمي والسداد الالكتروني.