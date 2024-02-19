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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد الأعمال الإنشائية لكلية الهندسة بالمقر الجديد

صدى البلد

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عملية الإنشاءات الخرسانية لكلية الهندسة بمشروع الـ100 فدان (المقر الجديد للجامعةبمدينة طيبة الجديدة)، وذلك برفقة المهندسة دينا عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

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كما تفقد رئيس جامعة الأقصر أعمال الحفر الجارية بمشروع مستشفى الأقصر الجامعي الذي يجري إنشائه على مساحة 10 آلاف متر بسعة 300 سرير.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور حمدي محمد حسين، المستمرة لمشروعات الجامعة، والوقوف على الوضع الحالي لأعمال الإنشاءات.

أشاد رئيس جامعة الأقصر بالجهود المبذولة لإنجاز مشروعات الجامعة قيد الإنشاء من جانب الشركات المنفذة، مثنيًا على تعاون جهاز مدينة طيبة لدعم جامعة الأقصر بمحتلف المنشآت الجاري العمل بها بكليات الجامعة.

أكد الدكتور حمدي حسين على اهتمامه بالمنشآت الجامعية والمتابعة الدورية لكافة الأعمال الجارية بها، مشيرًا إلى تكاتف الجهات المشاركة  في  تنفيذ أعمال الإنشاءات.

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