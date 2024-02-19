شباب ورياضة الأقصر تنظم فعاليات مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة الشيوخ

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، بمشاركة ١٠٠ عضو من أعضاء النموذج.

وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر و راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب وزارة الشباب والرياضة.

تم تنفيذ الملتقيات علي مدار يومين في محافظة الأقصر بمركز شباب الدير بأسنا بواقع ٥ جلسات تدريبية ( تدريب مهارى على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وإدارتها وانهائها ،نظام الحديث في الجلسة ، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة ، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية ، عقد جلسة برلمانية متكاملة ).

وذلك من خلال الخبير والباحث البرلماني بمجلس النواب الدكتور احمد حجازي.