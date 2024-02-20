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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع صندوق مكافحة الإدمان

صدى البلد

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  محمد شحاتة، عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لبحث سبل التعاون بين الجامعة والصندوق؛ وذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي في مواجهة الإدمان ومكافحة المخدرات.

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وقال رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تسعى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتعامل مع التبعات الاجتماعية لمسألة المخدرات، وللوقاية من دخول الشباب فى هذا المسار الخطير المدمر لحياتهم ومستقبلهم، وذلك من خلال حملات التوعية المستمرة مع السعي لمعالجة الأسباب الاجتماعية التى قد تؤدى إلى الزج بالشباب نحو هذه الممارسة الخطيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة علا علي إبراهيم، منسق الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة.


وعقب لقاء رئيس الجامعة شهدت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة توعوية ضمن برنامج الجامعة لتوعية الطلاب والعاملين ضد مخاطر المخدرات بحضور الدكتور قرشي السعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة البيئة والمجتمع، حيث حاضر بالندوة الدكتور ريهام بكري مدرس المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة الأقصر.

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