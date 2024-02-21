بتخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بإسنا جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر اليوم /الأربعاء/، افتتاح معرض جديد من معارض "أهلا رمضان"؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية وبلح و"ياميش" شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة للمواطنين، وسط إقبال كبير من المواطنين لشراء السلع المخفضة بنسب تصل إلى 30 %.



من ناحية أخرى، أطلق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس أحمد محمد رمضان، اليوم، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة مياه المنشآت الشرطية بطاقه 5 آلاف متر مكعب/ يوم تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



واستعرض رئيس شركة الأقصر - في بيان - مكونات العمل بالمشروع، الذي يبدأ من المآخذ على ترعة الكلابية مروراً بمحطة رفع المياه العكرة، ثم تفقد مدير الأمن، منظومة التنقية، والتي تشمل حاويات الترسيب الابتدائي والنهائي والفلاتر الرملية ومنظومة الشبه والكلور، كما تم اختبار العمل بالمحطة على محولات الديزل.